Patron - Okyanus şarkı sözleri! Patron - Okyanus dinle! Okyanus sözleri!
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Okyanus sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Patron'un kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Okyanus şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Patron - Okyanus mp3 indir Peki, Patron - Okyanus şarkı sözleri! Patron - Okyanus dinle! Patron Okyanus sözleri! Okyanus şarkı sözü! İşte detaylar...
Patron Okyanus şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Okyanus şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Okyanus mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Patron Okyanus şarkısı sözleri...
PATRON - OKYANUS SÖZLERİ!
Yalanlar sıvanmaz balçıkla
İnanmam sonuç yok aşkından
Kovuldum, boğuldum
Bir okyanus ortasında
Ölenle ölünmez derler ya
Ben kayboldum dünyada
Kaldım bir başıma
Bir okyanus ortasında
Senin gibi yok, senin gibi yok
Sen o ki benim gibisi de yok
İstedim sadece benimle ol
Gözledim her gece, her gece yol
İnan kimse yok, inan kimse yok
Sandım o da benim gibi seviyor
O kadar çaba ve elim yine boş
Kalbinde kimse için yerin yok
Yüreğim ben hırsıza kanamam
Bedenine kızgınım yanamam
Kimselere hızlanıp, aramam
Sır d?li geceler?, sır gibi kalamam
Yüreğim ben hırsımı satamam
Geçmişine kızgınım, bırakamam
Kimseleri kırmadan yapamam
Sır deli gecelere, sır gibi kalamam
Yüzüm bile bi' yabancı geliyor
Artık kendimi tanıyamıyorum
Gözümün önünü göremiyorum
Rahatıma bakıyorum sana yokken insanlar
Harcanan çaba anlamsız geliyor
Zaman hepimizden hızlı geçiyor
Soruyorum: "Niye yaşıyorum ben?"
Rahatıma bakıyorum sanıyorken insanlar
Affettim kendimi, yapmadığım şeylerden
Sessizce terk ettim, eğlendiğim yerleri
Affettim kendimi, stresten derdimden
Nefret beslendiğiniz siz nerelerden geldiniz?
Yalanlar sıvanmaz balçıkla
İnanmam sonuç yok aşkından
Kovuldum, boğuldum
Bir okyanus ortasında
Ölenle ölünmez derler ya
Ben kayboldum dünyada
Kaldım bir başıma
Bir okyanus ortasında
Yalanlar sıvanmaz balçıkla
İnanmam sonuç yok aşkından
Kovuldum, boğuldum
Bir okyanus ortasında
Ölenle ölünmez derler ya
Ben kayboldum dünyada
Kaldım bir başıma
Bir okyanus ortasında