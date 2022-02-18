Patron - Okyanus şarkı sözleri! Patron - Okyanus dinle! Okyanus sözleri!

Patron Okyanus şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Okyanus şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Okyanus mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Patron Okyanus şarkısı sözleri...

PATRON - OKYANUS SÖZLERİ!

Yalanlar sıvanmaz balçıkla

İnanmam sonuç yok aşkından

Kovuldum, boğuldum

Bir okyanus ortasında

Ölenle ölünmez derler ya

Ben kayboldum dünyada

Kaldım bir başıma

Bir okyanus ortasında

Senin gibi yok, senin gibi yok

Sen o ki benim gibisi de yok

İstedim sadece benimle ol

Gözledim her gece, her gece yol

İnan kimse yok, inan kimse yok

Sandım o da benim gibi seviyor

O kadar çaba ve elim yine boş

Kalbinde kimse için yerin yok

Yüreğim ben hırsıza kanamam

Bedenine kızgınım yanamam

Kimselere hızlanıp, aramam

Sır d?li geceler?, sır gibi kalamam

Yüreğim ben hırsımı satamam

Geçmişine kızgınım, bırakamam

Kimseleri kırmadan yapamam

Sır deli gecelere, sır gibi kalamam

Yüzüm bile bi' yabancı geliyor

Artık kendimi tanıyamıyorum

Gözümün önünü göremiyorum

Rahatıma bakıyorum sana yokken insanlar

Harcanan çaba anlamsız geliyor

Zaman hepimizden hızlı geçiyor

Soruyorum: "Niye yaşıyorum ben?"

Rahatıma bakıyorum sanıyorken insanlar

Affettim kendimi, yapmadığım şeylerden

Sessizce terk ettim, eğlendiğim yerleri

Affettim kendimi, stresten derdimden

Nefret beslendiğiniz siz nerelerden geldiniz?

Yalanlar sıvanmaz balçıkla

İnanmam sonuç yok aşkından

Kovuldum, boğuldum

Bir okyanus ortasında

Ölenle ölünmez derler ya

Ben kayboldum dünyada

Kaldım bir başıma

Bir okyanus ortasında

Yalanlar sıvanmaz balçıkla

İnanmam sonuç yok aşkından

Kovuldum, boğuldum

Bir okyanus ortasında

Ölenle ölünmez derler ya

Ben kayboldum dünyada

Kaldım bir başıma

Bir okyanus ortasında

PATRON - OKYANUS DİNLE!

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