Patnos'ta AK Parti'ye saldırı hazırlığındaki 6 kişi yakalandı (2)
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Patnos'ta AK Parti'ye saldırı hazırlığındaki 6 kişi yakalandı (2)

Patnos'ta AK Parti'ye saldırı hazırlığındaki 6 kişi yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Semih Yardımcı - Haberler | Güncel

EMNİYET: 6 KİŞİ GÖZALTINDA Ağrı Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

EMNİYET: 6 KİŞİ GÖZALTINDA 

Ağrı Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Patnos ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan AK Parti binası önünde saat 02.10 sıralarında  şüpheli 3 şahıs görülmüş, şüpheli şahıslardan 1 şahıs kovalamaca sonucu yakalanmış, olaya müteakip yapılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştirmeye çalışan 2 şüpheli şahıs ve olayı azmettiren yardım ve yataklıkta bulunan şüpheli 3 şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olay yerinde yapılan çalışmalarda, 3 adet yanmaya hazır molotof kokteyli, 1 pense, 1 levye ve bir adet şüpheli şahısların yüzünü gizleyebileceği bez parçaları ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, AK Parti İlçe binasına herhangi bir şekilde zarar verilmesi ekiplerimizce önlenmiş olup gözaltında bulunan 6 şüpheli şahsın tahkikat işlemleri devam etmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Yardımcı

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Patnos'ta AK Parti'ye saldırı hazırlığındaki 6 kişi yakalandı (2) - Haberler
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