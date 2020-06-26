Patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçsiz nasıl yapılır?
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Patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçsiz nasıl yapılır?

Patlıcan reçeli yapmanın püf noktaları nelerdir? Kireç kaymağı nedir? Kireç kaymağı nasıl yapılır? Kireç kaynağı nasıl kullanılır? Patlıcan reçeli tarifi ve püf noktaları haberimizde

Patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçsiz nasıl yapılır?
26.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:49

Körpe patlıcanlarla yapabileceğiniz iki farklı patlıcan reçeli tarifi vereceğimiz bu yazıda hem kireçli hem de kireçsiz tarif bulunmaktadır. Kestane şekerine benzer bir tadı olan patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi haberimizin detaylarında.

PATLICAN REÇELİ NASIL YAPILIR?

İki farklı tarifimiz için farklı yapım şekilleri mevcuttur. Patlıcan reçeli için püf noktalara da mutlaka göz atınız.

PATLICAN REÇELİ TARİFİ KİREÇLİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 kilogram küçük boy, körpe patlıcan

1 çay kaşığı limon tuzu

5 su bardağı şeker

6 su bardağı su

Yarım kabuk tarçın

2 tane karanfil

300 gram sönmemiş kireç

Kireç için 3 litre su

Patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçsiz nasıl yapılır?

Patlıcan reçeli hazırlanışı

Kireç kaymağının hazırlanışı ile reçel yapımına başlayacağız. Bunun detaylı anlatımı aşağıda yer almaktadır.

Kireç kaymağını hazırladıktan sonra patlıcanlara geçiş yapabilirsiniz.

Patlıcanları soyalım ve dik bir şekilde bölelim. Çok küçük olmamasına dikkat ediniz.

Patlıcanları bir kaba aldıktan sonra üzerini tamamen örtecek şekilde berrak suyu yani kireç kaymağını ekleyebilirsiniz. Patlıcanların üste çıkmaması için üzerine bir tabak koyunuz.

Bu su ile patlıcanları 15 - 16 saat bekletmelisiniz.

Bu süreden sonra patlıcanları 3 - 4 kez yıkamalısınız. Yeniden patlıcanları suya koyun ve 1 saat dinlendirin.

Tencereye 5 su bardağı şekeri ve 6 su bardağı suyu alıp kaynatmaya başlayın.

Su kaynamaya başladıktan sonra 5 - 10 dakika daha kaynasın ve ocaktan alıp ılımaya bırakın.

Patlıcanları sudan çıkarın ve bir kez daha yıkayın. Ilımaya başlayan şekerli suyun içine patlıcanları atın.

Şekerli su ve patlıcanların olduğu tencereyi ocağa alın. Kaynamaya başladığında altını kısın.

Patlıcanların üstüne ağır bir şey koyarak şurubun içinde kalmasını sağlayabilirsiniz.

Yaklaşık 3 saat içerisinde pişecektir.

Patlıcanlar piştikten sonra, ocağın altını açın ve şerbetin kıvam almasını bekleyin.

Tarçını ve karanfili bu aşamada atmalısınız.

Karanfil ve tarçın 10 dakika dursa yeterlidir. Sonra içinden bunları alın.

Su kıvamını almaya başladığında limon tuzunu ekleyiniz. Yaklaşık 5 dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alın.

Sıcakken kavanozlara doldurmalısınız.

Ağzını sıkıca kapattığınız kavanozları ters çevirerek koyunuz.

Soğuyana kadar oda sıcaklığında kalmalıdır.

PATLICAN REÇELİ KİREÇSİZ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Yarım kilo küçük patlıcan

4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

1 çay kaşığı limon tuzu

Patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçsiz nasıl yapılır?

Patlıcan reçeli hazırlanışı

Patlıcanları soyarak başlayınız. Küçük olan patlıcanlar, zor soyulabilir.

Soyduğunuz patlıcanları su dolu bir kaba koyunuz. Böylece acı suyu çıkacaktır.

Patlıcanların su altında kalması için üzerine ağır bir şey koymalısınız. Mesela tabak koyabilirsiniz.

Bu şekilde 2 saat bekletin.

2 saat beklettikten sonra patlıcanları bir kez daha yıkayın.

Tencereye biraz su ve 1 çay kaşığı limon tuzunu ekleyin.

Kaynamaya başlayan suya patlıcanları atınız. Kısık ateşte kaynamasını bekleyin.

Kaynamaya başlayan patlıcanları 15 dakika sonra alın ve soğuk suda yıkayın. Sonra bir temiz bez yardımı ile sıkın.

Kuru bezin üzerine koyarak patlıcanların kurumasını bekleyin.

4 su bardağı şekeri ve 4 su bardağı suyu ocağa koyunuz. İçine patlıcanları atın ve kıvam alıncaya kadar kaynatın.

Birkaç damla limon sıkarak şekerlenmesini önleyebilirsiniz.

Kaynadıktan sonra altını kısın ve 10 dakika daha yavaşça demlensin.

Daha sonra kavanoza alın ve kapağı aşağıya gelecek şekilde koyun. Oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.

PATLICAN REÇELİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Reçellik patlıcan aldığınıza dikkat etmelisiniz.

Küçük ve çekirdeksiz patlıcanlar en doğru seçenek olacaktır.

Patlıcanların acı suyunu mutlaka çıkarmalısınız.

Şekerlenmemesi için limon suyu damlatabilirsiniz.

Patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçsiz nasıl yapılır?

KİREÇ KAYMAĞI NEDİR?

Reçel yaparken, çilek, incir, patlıcan ve kayısı gibi yumuşak meyvelerin şekilleri bozulabilir. Bu bozulmanın olmaması için kireç kaymağı kullanımı önerilir. Hem parlak hem de şekli bozulmayan reçel isterseniz kireç kaymağı ile bunu kolaylıkla elde edebilirsiniz.

Kireç kaymağını kabak tatlısı yaparken de kullanabilirsiniz. Parlak ve şeffaf bir görünüm kazandıracaktır.

Patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçsiz nasıl yapılır?

KİREÇ KAYMAĞI NASIL YAPILIR?

Bir kap içerisinde 1 ölçek sönmemiş taş kireç ile 4 ölçek su karıştırılır. (Ölçeği bir yemek kaşığı olarak veya çay bardağı olarak düşünebilirsiniz. Yapacağınız reçelin çokluğuna göre bunu ayarlamalısınız. Önemli olan nokta, suyun kireçten 4 kat fazla olması.)

Plastik veya cam kap içerisine 4 litre su, 1 kilogram kireç ekleyiniz. Karışımı bir kepçe veya kaşıkla iyice karıştırmalısınız. 5 - 6 saat dinlenmeye bırakılır. 6 saat sonra kireç kabın dibine çöker, suyun üstünde ise berrak su kalacaktır. Bu berrak su, kireç kaymağı olarak adlandırılır. Bu karışıma 3 kere su ilave ederek, 3 kere kireç kaymağı oluşturabilirsiniz.

Sönmemiş taş kireç bulmak zor olabilir. Bunun yerine, toz kireç alabilirsiniz. Bir kavanoz reçel için 250 gram toz kireç almanız yeterlidir. Buna da 4 kat fazla su eklemeniz gerekir.

Patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi kireçsiz nasıl yapılır?

KİREÇ KAYMAĞI NASIL KULLANILIR?

Kabın dibinde bulunan kireç tortusunu kaldırmadan, üstte bulunan berrak suyu almaya dikkat etmelisiniz. Kireç tortusu reçel yapacağınız ürüne bulaşırsa, onu siyah yapar. Suyu bulandırmadan yapmaya dikkat ediniz.

Tatlısını veya reçelini yapacağınız meyveleri uygun bir kap içerisine alarak, üzerlerini örtecek şekilde kireç kaymağı kaba eklenir. Bu şekilde 4 saat dinlendirmelisiniz. Bu zaman diliminden sonra meyveleri bol su ile 4 - 5 defa yıkamalısınız. Buradan sonraki adımlar reçel yapımının adımlarıdır.

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