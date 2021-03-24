Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

24.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:27
Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Samsun'da patlayıcı madde yüklü minibüsün kardan kayarak park halindeki tırlara arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da patlayıcı madde yüklü minibüsün kardan kayarak park halindeki tırlara arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Hacılı mevkii ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'taki depodan yüklediği patlayıcı maddeleri Samsun'un Bafra ilçesi Kolay mevkiindeki taş ocağına götüren Ahmet Börekçi idaresindeki 60 DK 855 plakalı transit minibüs karlı yolda kayarak, yol kenarında bekleyen Kadir Bertan'ın kullandığı 54 LG 897 çekici, 41 YT 395 dorse plakalı tırın çekicisine çarpıp daha sonra da yine önde park halinde olan Cengiz Aydemir yönetimindeki 41 UU 244 çekici plakalı, 41 ABP 719 dorse plakalı Samsun Limanı'na gümrük malı götüren konteynır yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, patlayıcı madde yüklü minibüsün sürücüsü Ahmet Börekçi ağır yaralanırken, yanında bulunan Eren Sırkıntı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın içinde sıkışan yaralı sürücü ile ölen şahıs itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Eren Sıkıntı'nın cesedi otopsi için Kavak Devlet Hastanesi moruğuna kaldırılırken, yaralı sürücü de yine Kavak Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Patlayıcı maddeler minibüsten boşaltıldıktan sonra araç çekiciye yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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