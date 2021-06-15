PATLAYICI MADDE TESPİT KÖPEKLERİNE TEST
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PATLAYICI MADDE TESPİT KÖPEKLERİNE TEST

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera Alper KORKMAZ-İbrahim MAŞE-Buğra BENLİOĞLU İSTANBUL, (DHA)Havalimanlarının kargo bölümlerinde görevli patlayıcı madde tespit köpekleri testten geçirildi.

PATLAYICI MADDE TESPİT KÖPEKLERİNE TEST

Haber - Kamera Alper KORKMAZ-İbrahim MAŞE-Buğra BENLİOĞLU İSTANBUL, (DHA)

Havalimanlarının kargo bölümlerinde görevli patlayıcı madde tespit köpekleri testten geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Eğitim ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürü Esen Aşkar, İstanbul'da görev yapan 27 köpeğin yanı sıra Adana ve Antalya'da havalimanlarında görevli köpekler de buraya intikal ettiler. Bu üç ilin denetlemesini burada tamamlayacağız. Son olarak İzmir'i tamamladıktan sonra bu seneki denetleme işlemlerini sonuçlandırmış olacağız diye konuştu.

Özel güvenlik alanında görev yapan, özel güvenlik şirketleri bünyesinde görevli hayvan ve idarecileri kanun gereği sınav ve kimliklendirme işlemlerine tabi tutuluyor. Eğitimlerini tamamlayan ve zorlu sınavı geçerek yüzde 80 başarı sağlayan köpekler ve idarecileri kimliklendiriliyor. Bu kimlikle görevli köpek ve idarecileri 2 yıl boyunca görev yapabiliyor. Narkotik ve koruma köpekleri dışında havalimanlarının kargo bölümlerinde görevli patlayıcı madde tespit köpekleri ise Türkiye'de Avrupa Sivil Havacılık Konferansı ve İngiltere standartlarınca belirlenen standartların da üzerine çıkılarak iki aşamalı sınava tabi tutuluyor. Yapılan denetimlerde görevli köpek ve idarecileri teste tabi tutularak belirli alanlara yerleştirilen patlayıcı maddeleri bulmaya çalışıyor ve performansları değerlendiriliyor.

KİMLİKLERLE 2 YIL BOYUNCA GÖREV YAPABİLİYORLAR

Yapılan denetimler ve kimliklendirme işlemleri ilgili bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Eğitim ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürü Esen Aşkar, Özel güvenlik alanında görev yapan, özel güvenlik şirketleri bünyesinde görevli hayvan ve idarecileri 5188 sayılı kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda sınav ve kimliklendirme işlemlerine tabi tutuluyor. Özel güvenlik şirketlerinde bulunan köpekler eğitim sürecini tamamladıktan sonra sınav için müracaatlarını yapıyorlar. Biz yılda bir kez narkotik, patlayıcı ve koruma branşlarında sene başında belirlenen sınav takvimi doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü ile koordine olarak görev hayvan ve idarecilerine sınav yapıyoruz. Bu sınav sonucunda başarılı olan görev hayvanları ve idarecileri kimliklendiriliyorlar. Kimliklerini alıyorlar ve bu kimliklerle 2 yıl boyunca görev yapabiliyorlar dedi.

TESTE TABİ TUTULUYORLAR

Havalimanlarının kargo bölümünde patlayıcı tespit ve idarecileri için ikinci bir sınav olduğunu anlatan Akşar, Bu sınav 2020 yılında genelgede yapılan değişiklikle ülkemizde uygulanmaya başlandı. Ülkemizde iki aşamalı sınav sonrası kimliklendirilenler bir yıl, diğer branşlarda görevlendirilenler köpekler ve idareciler de iki yılda bir sınava tabi tutuluyorlar. Yaptığımız denetleme işlemi 'Yüksek Kalite Güvence Testi' olarak isimlendiriliyor. Bu test sırasında biz daha öncesinde yani en son kimliklendirme işleminden itibaren bugüne kadar yapılmış olan iç denetlemelerin kontrolünü yapıyoruz. Aynı zamanda bu iç denetlemeler özel güvenlik şirketlerinin kendileri tarafından Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nca sertifikalandırılan iç denetçiler tarafından yürütülüyor. Biz onların kendi denetlemelerini bir kez daha burada denetlemiş oluyoruz. Bunun yanı sıra görev hayvan ve idarecilerini görev yaptıkları bu gerçek kargo alanlarında bir teste tabi tutuyoruz. Bu testte de Avrupa Sivil Havacılık Konferansı standartları doğrultusunda belirlenen patlayıcı maddeler belirli alanlara yerleştirilerek görev hayvanı ve idarecilerinin performanslarının devamlılığının testini yapıyoruz diye konuştu.

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR ETAPLARI

Uluslararası kargo uçuşlarının olduğu illerde bu denetimlerin yapıldığını anlatan Akşar, 1 Haziran itibariyle Ankara'da bu denetlemelerimize başladık. Şu an İstanbul etabı için buradayız. İstanbul'da görev yapan 27 köpeğin yanı sıra Adana ve Antalya'da havalimanlarında görevli köpekler de buraya intikal ettiler. Bu üç ilin denetlemesini burada tamamlayacağız. Son olarak İzmir'i tamamladıktan sonra bu seneki denetleme işlemlerini sonuçlandırmış olacağız dedi.

PATLAYICI MADDE TESPİT KÖPEKLERİNE TEST
PATLAYICI MADDE TESPİT KÖPEKLERİNE TEST
PATLAYICI MADDE TESPİT KÖPEKLERİNE TEST
PATLAYICI MADDE TESPİT KÖPEKLERİNE TEST

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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