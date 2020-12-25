Son dakika: Patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi

25.12.2020 01:33 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:41

Gelen son dakika haberine göre Patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi, yakınlarında gece saatlerinde çıkan patlama sesi, bomba patlaması sanıldı.

Patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi

ADIYAMAN - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi, yakınlarında gece saatlerinde çıkan patlama sesi, bomba patlaması sanıldı. Polis ekiplerini alarma geçiren olayda her hangi bir patlayıcı maddeyle karşılaşılmadı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi yakınlarında patlama sesi duyan vatandaşlar bir anlık paniğe kapılarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Meydana gelen patlama sesi sonrası olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri patlama sesinin geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Boş arazilerde ve bina aralarında aramalar yapan polis ekipleri her hangi bir iz ile karşılaşmadı. Polis ekiplerinin bölgede araştırma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika: Patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi
Son dakika: Patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi
Son dakika: Patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi
Son dakika: Patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Coşkun Sabah Serdar Ortaç Birkan Sokullu Seren Serengil
Spor Mustafa Er Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halis Özkahya Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 01:40:42. #1.15#
title