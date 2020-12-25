Patlama sesi paniğe neden oldu

Adıyaman Altınşehir Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde çıkan patlama sesi, bomba patlaması sanıldı. Polis ekiplerini alarma geçiren olayda herhangi bir patlayıcı maddeyle karşılaşılmadı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi yakınlarında patlama sesi duyan vatandaşlar bir anlık paniğe kapılarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Meydana gelen patlama sesi sonrası olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri patlama sesinin geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Boş arazilerde ve bina aralarında aramalar yapan polis ekipleri her hangi bir iz ile karşılaşmadı. Polis ekiplerinin bölgede araştırma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı