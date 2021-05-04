Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu kabul etti
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Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu kabul etti

Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu kabul etti
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine atanan ilk Türk kökenli Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora'ya ölüm tehdidi içeren mesajları gönderen Stefan Keco mahkemede suçunu itiraf etti.

ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine atanan ilk Türk kökenli Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora'ya ölüm tehdidi içeren mesajları gönderen Stefan Keco mahkemede suçunu itiraf etti.

29 Yaşındaki Keco, bugün çıkarıldığı mahkemede hakkındaki iki teröristlik suçlamasını kabul etti.

Paterson'ın ilk Türk Müslüman polis şefi Bayçora'ya 26 Şubat 2020'de "Seni öldüreceğim kahrolasıca terörist", "Her hareketini takip ediyoruz" şeklinde tehdit mesajları gönderen Keco, 14 aydır hapiste tutuluyordu.

Yetkililer, Keco'nun Bayçora'ya dini ve etnik kökeninden dolayı tehdit mesajları gönderdiğini kaydetmişti.

İbrahim Mike Bayçora, 4 Şubat 2020'de ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine, tarihinde ilk kez Türk ve Müslüman kökenli Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

Eskişehir'de doğan ve küçük yaşta ABD'ye giden 32 yıllık polis Bayçora, 228 yıllık belediye binasında düzenlenen yemin töreninde, büyükannesinden kalan Kur'an-ı Kerim'e el basarak görevine başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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