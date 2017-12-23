Patent Alınmadan İmal Edilemeyecek"

Beypazarı ilçesinde düzenlenen toplantıda, coğrafi patente sahip "Beypazarı Kurusu" ele alındı.



Ticaret Odası Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, Beypazarı Ticaret Odası Genel Sekreteri Mehmet Yurdakul, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, TOBB yetkilisi Sibel Aygün ve davetliler katıldı.



Aygün, coğrafi patentli ürünlerin senede iki sefer denetlenmesi gerektiğini hatırlattı.



Toplantının ardından Beypazarı kurusu imal eden fırınları ziyaret edeceklerini dile getiren Aygün, "Üreticilere sorularımız olacak. 10 Ocak'tan itibaren coğrafi patentli ürünlerde amblem kullanılacak, logo belirlenecek ve amblem zorunlu oluyor. Tescilde neler yazıyorsa o şekilde üretilecek. Kesinlikle patent zorunluluğu var." dedi.



Yurdakul da "Üzerinde Beypazarı yazan her kurunun Beypazarı kurusu olmadığını ortaya koyacağız. Bundan böyle önüne gelen patent almadan kuru imal edemeyecek." ifadelerini kullandı.



Toplantının ardından ilçe genelinde kuru imal eden fırınlar denetlendi.