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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde patenli iki gencin şehir içindeki trafikte halk otobüsünün arkasına asılarak gitmeleri yürekleri ağza getirdi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde patenli iki gencin şehir içindeki trafikte halk otobüsünün arkasına asılarak gitmeleri yürekleri ağza getirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde patenli gençlerin tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Caddede vatandaşların uyarılarına kulak asmayan gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Halk otobüsü şoförünün farkına varmadığı olayda patenli gençler otobüsün arkasına asılarak ilerledi. - BALIKESİR

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

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