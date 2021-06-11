PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
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PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, paten yapan 3 genç kamyona tutunarak ilerlerken, 1 genç tehlikeli yolculuğa devam ederek D-100 Karayolu'na giren araçla birlikte ilerlemeye devam etti.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, paten yapan 3 genç kamyona tutunarak ilerlerken, 1 genç tehlikeli yolculuğa devam ederek D-100 Karayolu'na giren araçla birlikte ilerlemeye devam etti.

Gebze'de, paten yapan 3 genç kamyonun arkasına tutunarak ilerledi. Gebze Tatlıkuyu mevkiinde yan yolda ilerleyen kamyon yol ayrımında D-100 Karayolu'na girerken, bu sırada 2 genç yol ayrımında araca tutunmayı bıraktı. 1 genç ise kamyonun D-100 Karayolu'na girmesine rağmen tehlikeli yolculuğu devam ettirdi. Bir sürücü gençlerin canlarını hiçe saydıkları anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, tepki gösterdi.

PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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