Pasur Belediyespor, Ergani Yıldızspor karşısında 11-1 galibiyet elde etti - Haberler
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Pasur Belediyespor, Ergani Yıldızspor karşısında 11-1 galibiyet elde etti

Pasur Belediyespor, Ergani Yıldızspor karşısında 11-1 galibiyet elde etti
AA / Muhsin Taş - Haberler | Güncel

Diyarbakır Süper Amatör Ligi C Grubunda mücadele eden Pasur Belediyespor, Ergani Yıldızspor karşısında 11-1 galibiyet elde etti.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Süper Amatör Ligi C Grubunda mücadele eden Pasur Belediyespor, Ergani Yıldızspor karşısında 11-1 galibiyet elde etti.

Kulp İlçe Stadyumunda dün saat 14.00'te başlayan karşılaşmada Pasur Belediyespor kendi evinde Ergani Yıldızspor'u konuk etti.

Karşılaşma Pasur Belediyespor'un 11-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, her geçen gün iyi oyununu skora yansıtan Pasur Belediyespor'u tebrik ettiğini, başarılarının devamını dilediğini söyledi.

Gözlet, "Sezon sonunda bir üst lige çıkacağımıza dair inancım tam. Her konuda takımımıza desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

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