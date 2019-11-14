'Pastırma Yazı' kayısı ağacına çiçek açtırdı..Bir yanı kış bir yanı bahar
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'Pastırma Yazı' kayısı ağacına çiçek açtırdı..Bir yanı kış bir yanı bahar

'Pastırma Yazı' kayısı ağacına çiçek açtırdı.

14.11.2019 00:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:27
'Pastırma Yazı' kayısı ağacına çiçek açtırdı..Bir yanı kış bir yanı bahar

'Pastırma Yazı' kayısı ağacına çiçek açtırdı..Bir yanı kış bir yanı bahar

Kayısı ağacı yaprak dökemeden çiçek açtı

Kasım ayında ilkbahar görüntüsü

İş yeri sahibi :

"Ağacın bir kısmı daha yapraklarını dökmeden diğer kısmı çiçek açmış"

- , Kasım ayında sıra dışı bir manzaraya sahne oldu. Soğuk havaların ardından gelen 'Pastırma Yazı' kayısı ağacına çiçek açtırdı.

Eskişehir-Afyonkarahisar yolu Derbent mevkiindeki bir lokantanın bahçesinde bulunan kayısı ağacı Kasım ayında çiçek açtı. Henüz tam olarak yapraklarını dökmeyen ağacın dallarının bir kısmında geçtiğimiz yazdan kalma sararmış yapraklar bulunurken, diğer kısmında ise çiçekler açtı. Geçen yıl Kasım ayını karla karşılayan Eskişehir'de, bu yıl 'Pastırma Sıcaklarının' da etkisiyle açan kayısı çiçeği görenleri hem mutlu etti hem de küresel iklim değişikliği nedeniyle üzdü.

"Ağacın bir kısmı daha yapraklarını dökmeden diğer kısmı çiçek açmış"

Konuyla ilgili konuşan iş yeri sahibi Yasemin Kaya, bu yıl Kasım ayının sıcak geçtiğine değinerek, "Müşterilerimiz tarafından sosyal medyada paylaşılmış biz de aslında görmemiştik. Biz de çok şaşırdık bu duruma. Yani ağacın bir kısmı daha yapraklarını dökmeden diğer kısmı çiçek açmış. Yani hayırlısı olsun ama bu iklim değişiklikleriyle alakalı tamamen. Bu kayısı ağacı, normalde mevsimin çok güzel kayısı veriyor. Bir tane daha kayısı ağacı var ama o kurudu ama bu, bu şekilde. Tamamen iklim değişiklikleriyle alakalı. Bu sene Kasım ayı tamamen sıcak geçti. Onla alakalı diye düşünüyorum. Geçen yıl daha soğuktu Kasım ayı, yani biz de bu durumla ilk defa karşılaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: 'Pastırma Yazı' kayısı ağacına çiçek açtırdı..Bir yanı kış bir yanı bahar
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