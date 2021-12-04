Pastalarına geometrik şekiller veren Ukraynalı şef Dinara Kasko İstanbul'da - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pastalarına geometrik şekiller veren Ukraynalı şef Dinara Kasko İstanbul'da

AA / Arife Karakum - Haberler | Güncel
Pastalarına geometrik şekiller veren Ukraynalı şef Dinara Kasko İstanbul'da

3D yazıcı kullanarak yaptığı geometrik pastalarla dünya çapında üne kavuşan Ukraynalı pasta şefi Dinara Kasko, İstanbul'da sevenleriyle buluştu.

İSTANBUL (AA) - 3D yazıcı kullanarak yaptığı geometrik pastalarla dünya çapında üne kavuşan Ukraynalı pasta şefi Dinara Kasko, İstanbul'da sevenleriyle buluştu.

Kariyerinde 8 yıllık mimarlık geçmişi olan Kasko, bu alandaki bilgisini kullanarak yaptığı, farklı renk ve geometrik şekilli özgün pastalarını Boston, Katar ve Moskova'nın ardından Maçka'daki bir otelde İstanbulluların beğenisine sundu.

Marka şefi olarak İstanbul'da Flosophia isimli firmayla birlikte mimariyi ve pastacılığı bir araya getiren Kasko, Türk mutfak kültürüyle uyumlanan pastalar yapmayı hedeflediğini söyledi.

Büyük şehirlerde çalışmayı sevdiğini dile getiren Kasko, yaptığı pastaları tadan insanların fikirlerini dinlemek istediğini belirtti.

Flosophia'nın kurucu ortağı Faik Mıdık da şef Kasko ile iş birliği sürecinden bahsetti.

Kasko'nun ilk çalışmalarını 2016'da görerek kendisini sosyal medyadan takip etmeye başladığını anlatan Mıdık, pastacılık eğitimi almak için mayıs ayında Kasko ile iletişime geçtiğini aktardı.

Eğitim için Ukrayna'ya giderek Kasko ile tanıştığını söyleyen Mıdık, pastanın tadına baktıktan sonra ortaklık kurmaya karar verdiğini kaydederek, "Bu lezzette ve bu görünümde olan pastaların Türkiye'ye gelmesi gerekiyordu" ifadesini kullandı.

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA CADDE ORTASINDA CESET BULUNDU

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA CADDE ORTASINDA CESET BULUNDU

 En büyüğü 15 yaşındaki 3 çocuğun çaldıkları araçla 900 KM'lik kaçışı 7. günde son buldu

En büyüğü 15 yaşındaki 3 çocuğun çaldıkları araçla 900 KM'lik kaçışı 7. günde son buldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ve IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ve IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

AA / Arife Karakum - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title