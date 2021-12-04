Pastalarına geometrik şekiller veren Ukraynalı şef Dinara Kasko İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - 3D yazıcı kullanarak yaptığı geometrik pastalarla dünya çapında üne kavuşan Ukraynalı pasta şefi Dinara Kasko, İstanbul'da sevenleriyle buluştu.

Kariyerinde 8 yıllık mimarlık geçmişi olan Kasko, bu alandaki bilgisini kullanarak yaptığı, farklı renk ve geometrik şekilli özgün pastalarını Boston, Katar ve Moskova'nın ardından Maçka'daki bir otelde İstanbulluların beğenisine sundu.

Marka şefi olarak İstanbul'da Flosophia isimli firmayla birlikte mimariyi ve pastacılığı bir araya getiren Kasko, Türk mutfak kültürüyle uyumlanan pastalar yapmayı hedeflediğini söyledi.

Büyük şehirlerde çalışmayı sevdiğini dile getiren Kasko, yaptığı pastaları tadan insanların fikirlerini dinlemek istediğini belirtti.

Flosophia'nın kurucu ortağı Faik Mıdık da şef Kasko ile iş birliği sürecinden bahsetti.

Kasko'nun ilk çalışmalarını 2016'da görerek kendisini sosyal medyadan takip etmeye başladığını anlatan Mıdık, pastacılık eğitimi almak için mayıs ayında Kasko ile iletişime geçtiğini aktardı.

Eğitim için Ukrayna'ya giderek Kasko ile tanıştığını söyleyen Mıdık, pastanın tadına baktıktan sonra ortaklık kurmaya karar verdiğini kaydederek, "Bu lezzette ve bu görünümde olan pastaların Türkiye'ye gelmesi gerekiyordu" ifadesini kullandı.

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Arife Karakum - Son Dakika Haberleri

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