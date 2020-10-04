Pasta Şefi Sedat Yaman kimdir? Masterchef'te MasterClass şefi olarak gelen Sedat Yaman kaç yaşında?

Pasta Şefi Sedat Yaman, Mehmet Şef ile birlikte MasterChef Türkiye'de yarışmacılara çikolata Masterclass'ı veren isimdir. Masterclass ve eleme heyecanının bir arada yaşandığı bölümde, ilk 16 yarışmacı Sedat Şef'ten çikolata dekoru eğitimi alacak.Pasta Şefi Sedat Yaman kimdir? Masterchef'te MasterClass şefi olarak gelen Sedat Yaman kaç yaşında?

Pasta Şefi Sedat Yaman, MasterChef Türkiye'de yarışmacılara çikolata Masterclass'ı veren isimdir. Pasta Şefi Sedat Yaman kimdir? Masterchef'te MasterClass şefi olarak gelen Sedat Yaman kaç yaşında?

SEDAT YAMAN KİMDİR?

Bu dönemde ünlü bir otelin mutfağında pastacı şefi olarak çalışan Sedat Yaman, Türk Mutfak Ekibi Pastacılık Şefidir.

Sedat Yaman, 2004 yılında Mengen Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilk olarak butik pastanelerde çalışmaya başlamıştır ve buralarda yeteneklerini geliştirmiştir. Okulunda yapması gereken zorunlu stajlarını 5 yıldızlı otellerde yapmanın ardından bu alan ona daha cazip gelmiş ve otellerde çalışmaya karar vermiş olan Sedat Yaman, mezun olduktan sonra İstanbul'da çeşitli restoranlarda görev almıştır. Çırağan Sarayı Kempinski'de de çalışan isim, daha sonra pek çok farklı ünlü otelde yer almıştır.

İş hayatı boyunca yurt içi ve yurt dışı organizasyonlara katılarak madalyalar aldı.

SEDAT YAMAN KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Bolulu olan Sedat Yaman, 31 yaşındadır.