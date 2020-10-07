Paşinyan'ın danışmanı Harutyunyan katliam planını açıkladı, Rus kanalı canlı yayını kesip reklama gitti
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Paşinyan'ın danışmanı Harutyunyan katliam planını açıkladı, Rus kanalı canlı yayını kesip reklama gitti

07.10.2020 09:04 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:55

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Harutyunyan, Rusya'da bir programa katıldı. Harutyunyan'ın canlı yayında sivillere yönelik katliam planlarını açıkladığı anlarda, Rus kanalı yayını kesip reklama gitti.

Ermenistan'ın topraklarını işgal etmesinin ardından Azerbaycan karşı saldırıya geçti. İki ülke arasındaki çatışmalar devam ederken, Ermeni askerler sivilleri hedef aldı.

SİVİL HALKI VURMAYI ASKERİ TAKTİK OLARAK AÇIKLADI

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Harutyunyan, Rusya'da yayın yapan bir kanalın programına konuk oldu. Programda açıklamalarda bulunan Harutyunyan, "Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini (SİHA'lar) imha etmek ve yerleşim noktalarını bombalamak; panik için" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA, İTİRAF NİTELİĞİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Rus kanalı Harutyunyan'ın bu açıklamalarından hemen sonra reklama gitmek zorunda kaldı. Harutyunyan'ın bu açıklamaları ise itiraf niteliğinde değerlendirildi.

NE OLDU?

Ermenistan, 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ı hedef alarak sivil yerleşim alanlarını bombaladı. Bu saldırının ardından topraklarını koruyan Azerbaycan, Ermenistan askerlerine saldırıya başladı ve Ermeni ordusuna ciddi hasar verdi. Saldırıyı başlatan taraf olan Ermenistan, Azerbaycan'ın etkili savunmasından sonra ateşkes çağrısında bulunmaya başladı.

Paşinyan'ın danışmanı Harutyunyan katliam planını açıkladı, Rus kanalı canlı yayını kesip reklama gitti
Haber Yorumları (10)
NECO: hic sasmadim zaten adamlarin kaninda var atalari ornek zatek katlim yapsa turkiyede aydinlar ve chpden full destek alir azeriler katlim yapiyolar diye
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BÜNYAMİN: Adam aslını inkar etmiyor. hiç şaşırmadım.
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GARIBAN: sırtlanlar bile bunlardan iyidir
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