Pasifik'te ABD ve Rus savaş uçakları arasında it dalaşı
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Pasifik'te ABD ve Rus savaş uçakları arasında it dalaşı

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Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi, Rusya'nın Pasifik Okyanusu'nda bulunan Kamçatka yarımadası üzerinde keşif yapmakta olan bir Amerikan istihbarat uçağının Rus avcı uçağı tarafından engellendiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma İdare Merkezi, Rus MiG-31 avcı uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde seyreden ABD'ye ait RC-135 keşif uçağına önleme yaptığını bildirdi.

Ulusal Savunma İdare Merkezi'nin açıklamasında "Hava hedefinin tanımlanması ve Rusya sınırlarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için Doğu Askeri Bölgesi'ndeki nöbetçi hava savunma birliklerinden bir MiG-31 avcı uçağı havalandırıldı" denildi.

ABD UÇAĞI YÖN DEĞİŞTİRDİ

ABD'ye ait RC-135 keşif uçağının yönünü değiştirmesinin ardından MiG-31 mürettebatının sorunsuz bir şekilde üsse döndüğü ifade edildi.

İHLALE İZİN VERİLMEDİĞİ AÇILANDI

Ulusal Savunma İdare Merkezi, Rus avcı uçağının önleme uçuşunu uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaptığını ve Rusya'nın sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediğini de vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, MiG-31'in RC-135'e önleme yaptığı uçuşun bir bölümünü kamuoyuyla paylaştı.

Pasifik'te ABD ve Rus savaş uçakları arasında it dalaşı
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