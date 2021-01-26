Pasifik Savaşı 2 filmi oyuncuları kim? Pasifik Savaşı 2 konusu, oyuncuları ve Pasifik Savaşı 2 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Pasifik Savaşı 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Pasifik Savaşı 2 konusu, özeti ve Pasifik Savaşı 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Pasifik Savaşı 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Pasifik Savaşı 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Pasifik Savaşı 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Pasifik Savaşı 2 konusu nedir, Pasifik Savaşı 2 oyuncuları kimler ve Pasifik Savaşı 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

PASİFİK SAVAŞI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder.

Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake'e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar.

PASİFİK SAVAŞI 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Steven S. DeKnight

Oyuncular: John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny