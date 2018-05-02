Pasifik Okyanusu'ndaki Mariana Adaları'nda 7.0 Büyüklüğünde Deprem

Pasifik Okyanusu'nda ABD'ye bağlı Mariana Adaları'nda 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkezi, Guam Adası'ndaki Hagatna kentine 341 kilometre, Mariana Adaları üzerindeki Pagan kentine 205 kilometre ve Japonya'nın Okinawa Adası'na da 2,071 kilometre uzaklığında belirlenen depremin derinliği de 156 kilometre olarak ölçüldü. (Harita) - İstanbul