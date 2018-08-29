Pasifik Adası Yeni Kaledonya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem

Pasifik Okyanusu'nda Fransa'ya bağlı özerk eyalet Yeni Kaledonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, yerel saat ile 14: 51'de meydana gelen depremin derinliği 26 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkezi, Yeni Kaledonya'nın Tadine kasabasına 231 kilometre, Mont-Dore kasabasına 360 kilometre ve Vanuatu'nun Isangel yerleşim birimine 290 kilometre uzaklığında belirlendi. (Harita) - İstanbul