Pasifik Adası Yeni Kaledonya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
Pasifik Okyanusu'nda Fransa'ya bağlı özerk eyalet Yeni Kaledonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pasifik Okyanusu'nda Fransa'ya bağlı özerk eyalet Yeni Kaledonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, yerel saat ile 14: 51'de meydana gelen depremin derinliği 26 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkezi, Yeni Kaledonya'nın Tadine kasabasına 231 kilometre, Mont-Dore kasabasına 360 kilometre ve Vanuatu'nun Isangel yerleşim birimine 290 kilometre uzaklığında belirlendi. (Harita) - İstanbul