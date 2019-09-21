Paşayiğit Caddesi'nde çalışmalar başlıyor

21.09.2019 10:12

Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı ve Belediye Meclis Üyesi Nehir Gergin ile söz konusu alana gelen Belediye Başkanı Helvacıoğlu, bir süre önce asfalt kazıma çalışmalarının yapıldığı Paşayiğit Caddesi'nde asfalt atılmasına başlayacaklarını söyledi.

Mustafa Helvacıoğlu, "23 Eylül 2019 Pazartesi günü asfalt çalışmalarımıza Paşayiğit Caddesi İki Minareli Çarşı Camii'nin önünde de başlıyoruz. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası önünden başlayarak Paşayiğit Caddesi'nde asfaltı kazıdığımız alanın sonuna kadar yol ve kaldırım çalışmamız olacak. Halk Ekmek Fırını önündeki meydanda ise bir kavşak çalışmamız olacak. Çalışmalarımız ile birlikte bu caddedeki trafikte bir rahatlama olacak. Burada Keşan halkımıza layık bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. Yaptığımız planlamayı pazartesi günü hayata geçiriyoruz. Burada bir keşmekeşlik var. Çalışmanın yapılacağı alanı toparlayacağız. Kaldırımlarımız genişleyecek, asfaltını atacağız ve trafik düzenlemesiyle vatandaşımıza yönelik güzel bir çalışma olacak." dedi.

Kaynak: Bültenler