Pasaport alma koşulları nedir? Nasıl değişti?
Avukat Hüseyin Ersöz’ün sosyal medya üzerinden birkaç gün önce dile getirdiği bir olaya dair iddia, pasaport alma koşullarına dair uygulamaları yeniden gündeme getirdi.
Türkiye'de pasaport alma koşullarına dair son dönem uygulamaları, avukat Hüseyin Ersöz'ün sosyal medyada birkaç gün önce dile getirdiği bir olaya dair iddia ile yeniden gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz sene sözünü ettiği, ardından da iki yüz bini aşkın kişinin faydalandığı belirtilen pasaport tahdidinin kaldırılması kararı dışında kalanlarda ise, mağduriyet vakaları devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle