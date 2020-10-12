Party Animals sistem gereksinimleri neler? Party Animals kaç gb? Party Animals nasıl oynanır? Party Animals ücretsiz demo!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Party Animals sistem gereksinimleri neler? Party Animals kaç gb? Party Animals nasıl oynanır? Party Animals ücretsiz demo!

12.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 12.10.2020 16:28
Party Animals sistem gereksinimleri neler? Party Animals kaç gb? Party Animals nasıl oynanır? Party Animals ücretsiz demo!

Son dönemlerde eğlenceli oyunlar çok daha fazla dikkat çekmeye başladı. Human Fall Flat çok beğenildikten sonra battle royale modlu Fall Guys çok beğenilmişti. Sonrasında Among Us ve The Henry Stickmin Collection yayıncılar tarafından oynanmaya başlandı. Party Animals sistem gereksinimleri neler? Party Animals kaç gb? Party Animals nasıl oynanır?

Oyun piyasasına pek çok farklı tarzda oyun gelmektedir. Bu oyunlardan bazıları aksiyon, macera tarzında rekabetçi oyunlardır, bazılarında hikaye modu bulunmaktadır. Party Animals ise aksiyon ve basit eğlence modunda oynanan bir oyundur. Party Animals sistem gereksinimleri neler? Party Animals kaç gb? Party Animals nasıl oynanır? Party Animals ücretsiz demo!

PARTY ANIMALS NASIL OYNANIR?

Oyunda 100 farklı yol bulunmaktadır. Burada arkadaşlarınızla karşılaşacaksanız ve karşı takımdakilerden daha çok jelibonu kendi tarafınıza götürmeye çalışacaksınız. Özellikle şeker ayıcık çok önemlidir!

PARTY ANİMALS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Party Animals minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions required)

İşlemci: Intel Core i3 560 @ 3.3 GHz or AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 compliant with 1GB of VRAM)

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX® 9.0c compatible sound card with latest drivers

Party Animals önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64bit versions required)

İşlemci: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or better or AMD FX-8120 @ 3.1 Ghz or better

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 (or GTX 760/ GTX 960) or AMD Radeon HD 7970 (or R9 280x [2GB VRAM]/ R9 380/ Fury X)

DirectX: Sürüm 10

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX® 9.0c compatible sound card 5.1 with latest drivers

PARTY ANIMALS KAÇ GB?

Oyun şu an da demo versiyonuyla yaklaşık 3 gb yer kaplamaktadır. Daha sonra ise 10 GB olacaktır.

PARTY ANIMALS DEMO ÜCRETSİZ İNDİR

İlgili Haberler

COD Black Ops Cold War sistem gereksinimleri neler, kaç gb? Call of Duty Black Ops Cold War çıkış tarihi ne zaman? COD Black Ops Cold War beta linki!
COD Black Ops Cold War sistem gereksinimleri neler, kaç gb? Call of Duty Black Ops Cold War çıkış tarihi ne zaman? COD Black Ops Cold War beta linki!
PS Plus Ekim 2020 ücretsiz oyunları neler? PS Plus Ekim ayı ücretsiz PlayStation 4 oyunları
PS Plus Ekim 2020 ücretsiz oyunları neler? PS Plus Ekim ayı ücretsiz PlayStation 4 oyunları
Apex Legends güncellemesi ile çapraz platform desteği geliyor! Çapraz platform desteği nedir? Apex Legends 6 Ekim güncellemesi
Apex Legends güncellemesi ile çapraz platform desteği geliyor! Çapraz platform desteği nedir? Apex Legends 6 Ekim güncellemesi
Haber Yorumları (2)
UYGAR: kasılmak yerine böyle oyunları oynamak daha iyi değil mi:D
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GÖKHAN: ya yayıncılar böyle oyunları nereden buluyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Melania Trump Vladimir Putin Abdülhamit Gül
Magazin Sezen Aksu Ercan Kesal Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Caner Erkin Fatih Terim Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Cuma Kaza Hatay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Party Animals sistem gereksinimleri neler? Party Animals kaç gb? Party Animals nasıl oynanır? Party Animals ücretsiz demo! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 16:46:48. #1.14#
title