Parti grubunda konuşan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?

Parti grubunda konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, bir kara sineğin kendisini sürekli rahatsız etmesi üzerine "Çözüme girince sinek tebelleş oldu. Bu kara sinek acaba nereden geldi?" ifadelerini kullandı. Akşener'in bu sözleri parti grubu tarafından uzun süre alkışlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti grubunda yaptığı konuşmada iktidara sert eleştiriler yöneltti. Konuşmasının bir yerinde iktidara gelmeleri durumunda çözümlerini hazırladıklarını ifade eden Akşener, o esnada bir kara sineğin azizliğine uğradı.

SALONDAKİLER ALKIŞLADI

Sinek tarafından sürekli rahatsız edilmesi üzerine Akşener, "Çözüme girince sinek tebelleş oldu. Bu kara sinek acaba nereden geldi?" ifadelerini kullandı. Parti grubu, Akşener'in bu sözlerine alkışlarla destek verdi.

Konuşması boyunca gündemdeki birçok konuya değinen Akşener, şunları söyledi: "Yapılan bir araştırmaya göre vatandaşlarımızın yüzde 93'ü iklim değişikliğinin hepimizi etkilediğini söylüyor. Hangi partiye oy verirse versin, tüm vatandaşlarımız aynı duyarlılıkla çevrenin katledilmesine karşı çıkıyor. Her 4 kişiden 3'ü iklim krizi ile mücadele edilmeli diyor. Yeşil mutabakatı sadece ticaret yaptığımız ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi iyileştirmek için değil, ülkemizin geleceği için istiyoruz.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE KARBON KOTASI UYGULAYACAĞIZ"

İYİ Parti olarak bu konuda çalışmalarımızı yaptık, çözümlerimiz hazır. İktidara geldiğimizde karbon kotası uygulayacağız. Yeşil dönüşüm fonu kuracağız. Yeşil dönüşüm fonu ile düşük karbon ekonomisine geçişi kolaylaştıracak alternatif teknolojilere yatırımı özendirerek bu alanlarda çalışan yerlere vergi avantajı sağlayacağız. Yeşil dönüşüm projelerine uygun maliyetli finansman desteği sağlayacağız."

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Adı TURKOVAC olarak açıklanan yerli aşı ile ilgili de konuşan Akşener, "Erdoğan'ı uyarmak istiyorum, yerli aşıyı algı operasyonlarına kurban etme. Böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bilim Kurulu, bilim insanları süreci olduğu gibi yürütsün. Milletimiz yerli aşıyı bekliyor, bunu da algı operasyonuna kurban edersen altında kalırsın." dedi.