Parşömen nasıl yazılır? TDK'ya göre parşomen mi, parşömen mi? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "parşomen". Peki, parşömen nasıl yazılır? TDK'ya göre parşömen mi, parşomen mi yazılır?

Parşömen kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Parşomen nasıl yazılır? Parşomen mi, parşömen mi? TDK'ya göre parşömen kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. PARŞÖMEN NASIL YAZILIR? PARŞOMEN Mİ, PARŞÖMEN Mİ? Parşomen nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "parşömen" şeklindedir. Parşomen: Yanlış Parşömen: Doğru TDK'YA GÖRE PARŞÖMEN NE DEMEK? "O zaman inandığım gibi/ Sahiden bir öbür dünya varsa parşömen" - Cahit Sıtkı Tarancı parşömen isim, Fransızca parchemin Yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanan deri, tirşe: "Duvarlardaki raflarda kurtların kemire kemire bitiremediği el yazmaları, parşömenler ve harita ruloları vardı." - İhsan Oktay Anar