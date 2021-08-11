Parmakören Mahallesi'nde asfalt çalışması
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Parmakören Mahallesi'nde asfalt çalışması

Parmakören Mahallesi'nde asfalt çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın şehir içi ulaşımında daha konforlu bir şekilde seyahat kalitesinin artması ve can güvenliğinin üst noktalara çekilmesi için asfalt kaplama işlemleri devam ediyor.

Kütahya'nın şehir içi ulaşımında daha konforlu bir şekilde seyahat kalitesinin artması ve can güvenliğinin üst noktalara çekilmesi için asfalt kaplama işlemleri devam ediyor.Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler planlanan program dahilinde şehrin farklı noktalarında asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Parmakören Mahallesi'nde ulaşım daha konforlu hale gelmesi için çalışan Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, Türbe Caddesindeki sıcak asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Kilit taşının kaldırılıp yerine sıcak asfalt atan ekipler, hafta sonuna kadar caddenin asfaltla kaplama işini bitirecekler. - KÜTAHYA

Parmakören Mahallesi'nde asfalt çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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