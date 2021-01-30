Parmağındaki yüzük uzaktan bile parlıyor
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Parmağındaki yüzük uzaktan bile parlıyor

30.01.2021 10:22 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:27
Parmağındaki yüzük uzaktan bile parlıyor

PEMBE TAÇGüzel oyuncu Megan Fox önceki gün, konuk olduğu bir TV programının stüdyosundan çıkarken görüntülendi.

PEMBE TAÇ

Güzel oyuncu Megan Fox önceki gün, konuk olduğu bir TV programının stüdyosundan çıkarken görüntülendi. Üzerine soğuktan korunmak için kalın, siyah bir kanto giyen oyuncunun başındaki taç da dikkat çekti.YÜZÜĞÜ UZAKTAN BİLE DİKKAT ÇEKİYOR

Fakat 34 yaşındaki üç çocuk annesi Fox ile ilgili olarak en çok ilgi çeken ayrıntı, parmağındaki iri taşlı yüzül oldu. Bu görüntü akıllara "Acaba Megan Fox, sevgilisi Machine Gun Kelly ile nişanlandı mı?" sorularına yol açtı.ÜÇ ÇOCUKLU EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

Megan Fox iki çocuktan sonra ayrıldığı eski eşi Brian Austin Green ile yeniden bir araya gelmişti. Bunun nedeni de çiftin ayrılma kararı verirken bilmediği, dünyaya gelecek üçüncü çocuklarıydı. Bunun üzerine Green ile Fox yeniden bir araya geldiler.KLİBİNDE ROL ALMIŞTI

Üç çocuklu bir aile olarak hayatlarını sürdürürken beklenmedik bir şey oldu. Fox, gerçek adı Richard Colson Baker olan Machine Gun Kelly'nin "Bloody Valentine" adlı şarkısının klibinde rol aldı. Ondan sonra da Fox ile Machine Gun Kelly aşk yaşamaya başladı.

YENİ AŞK DOLUDİZGİN

Megan Fox'un kocası Green, güzel yıldızın klip çekiminden döndükten sonra çok değiştiğini ve evliliklerinde bir şeylerin ters gittiğini anladığını söylemişti. Sonunda çift yollarını ayırdı. Her ikisi de hayatlarına giren yeni kişilerle yola devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet

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