Parmağı korkuluğa sıkışan çocuğu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Parmağı korkuluğa sıkışan çocuğu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Parmağı korkuluğa sıkışan çocuğu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı Zonguldak'ta oyun oynarken parmağı korkuluk topuzuna sıkışan 2 yaşındaki çocuğu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Parmağı korkuluğa sıkışan çocuğu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta oyun oynarken parmağı korkuluk topuzuna sıkışan 2 yaşındaki çocuğu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesinde 2 yaşındaki Cemre isimli çocuğun oyun oynarken parmağı korkuluk topuzuna sıkıştı. Ailesi kendi imkanları ile parmağını sıkıştığı yerden çıkartamayınca durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan minik Cemre için müdahale çalışmaları başlatıldı. AFAD ve Kozlu itfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği küçük çocuğun başarılı çalışmanın ardında parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Parmağı korkuluğa sıkışan çocuğu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
Parmağı korkuluğa sıkışan çocuğu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
Parmağı korkuluğa sıkışan çocuğu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
Parmağı korkuluğa sıkışan çocuğu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

Oğluna yardıma giden 66 yaşındaki adam, kalp krizi geçirip kayalıklara düşerek öldü
Oğluna yardıma giden 66 yaşındaki adam, kalp krizi geçirip kayalıklara düşerek öldü
Kurbanlık dana 10 metrelik su kuyusuna düştü! İtfaiye ekipleri kurtarmak için büyük uğraş verdi
Kurbanlık dana 10 metrelik su kuyusuna düştü! İtfaiye ekipleri kurtarmak için büyük uğraş verdi
Serinlemek için suya girip kaybolan 5 kişilik aileden hepsinin cesetlerine ulaşıldı
Serinlemek için suya girip kaybolan 5 kişilik aileden hepsinin cesetlerine ulaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Parmağı korkuluğa sıkışan çocuğu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 03:12:49. #1.15#

title