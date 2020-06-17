Parmağa sıkışan yüzük nasıl çıkarılır?
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Parmağa sıkışan yüzük nasıl çıkarılır?

Parmağa sıkışan yüzük sorunundan kurtulmak için pratik bir yönteme sahipsiniz. Sadece lastik band ve cımbız yeterli.

Parmağa sıkışan yüzük nasıl çıkarılır?
17.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:28

Parmağınız şişip yüzük parmağınıza sıkıştığında kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Ancak çok pratik bir yola bu sorundan kurtulabilirsiniz.

PLASTİK BAND VE CIMBIZ YETERLİ

Lastik bandı parmağınızın orta boğumundan başlayarak yüzüğe kadar sıkı şekilde sarın. Sardıktan sonra lastik bandın ucunu cımbız yardımı ile yüzüğün altından geçirin. Yüzüğün altından geçirdiğiniz lastik ucu tutup ters yönde çevirin.

Parmağa sıkışan yüzük nasıl çıkarılır?

Lastiği sardığınız işlemin tam tersini yapın. Yüzük lastikle beraber kolayca olduğu yerden çıkıp parmaktan kurtulacaktır.

Parmağa sıkışan yüzük nasıl çıkarılır?

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