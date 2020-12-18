Parma - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Parma - Juventus hangi kanalda? Canlı İzle

19 Aralık'ta oynanacak olan, Parma - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Parma - Juventus hangi kanalda? Canlı İzle...

19 Aralık'ta oynanacak olan, Parma - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Parma - Juventus hangi kanalda? Canlı İzle... İşte detaylar

Parma - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Parma ve Juventus 19.12.2020 Cumartesi günü İtalya Serie A karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 3 canlı yayınlıyor.

Parma Juventus Hangi Tarihte?

Parma Juventus Futbol karşılaşması tarihi 19.12.2020

Parma Juventus Hangi Kanalda?

Parma - Juventus maçını Bein Sports 3 canlı olarak yayınlayacak

Parma Juventus Maçı Hangi Gün?

Parma - Juventus maçı Cumartesi günü oynanacak

Parma Juventus Saat Kaçta?

Parma - Juventus Maçın başlama saati 22:45

Cezalı ve Sakat Oyuncu Var mı?

Parma takımında Mihaila sakat. Juventus cephesinde ise Arthur ve Merih Demiral'ın sakatlığı bulunuyor.

Parma'nın ilk 11'i

Parma'nın muhtemel kadrosu: Luigi Sepe, Riccardo Gagliolo, Jacopo Dezi, Bruno Alves, Yordan Osorio, Juan Brunetta, Juraj Kucka, Vincent Laurini, Jasmin Kurtic, Gervinho, Roberto Inglese.

Juventus'un ilk 11'i

Juventus'un muhtemel kadrosu: Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Danilo, Frabotta, Matthijs De Ligt, Rodrigo Bentacur, Adrien Rabiot, Kulukevski, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala.

Beraberliklerin Takımı Parma

Beraberliklerin takımı Parma, 1 puanla yetinmeye devam ediyor. Ev sahibi bu sezon çıktığı 12 İtalya Serie A Ligi sınavının 6'sında 1 puanla yetindi. Son olarak evinde Cagliari'yi konuk eden Parma, etkisiz hücum performansının yanı sıra savunma hattında hata yapmadı ve 1 puanı hanesine yazdırdı. 0-0'lık beraberlikle birlikte ev sahibi üst üste 3. Beraberliğini aldı. Parma maç kazanmakta zorlansa da, kolay maç kaybetmiyor. Parma takımında Mihaila sakat.

Juventus Beraberlikle Yetindi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 3-0'lık Barcelona galibiyetiyle dönen Juventus, Serie A Ligi sahnesinde ise Genoa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başararak performansının zirvesine çıkmıştı. Harika bir hafta geçiren Pirlo ve öğrencileri, geçtiğimiz hafta en yakın rakiplerinden Atalanta'yı evinde konuk ederken, maçın başlama düdüğüyle birlikte savunmada açıklar veren konuk ekip, Federico Chiesa'nın enfes golüyle 1-0 öne geçmeyi başarsa da, skoru koruyamadı ve 1-1'lik beraberliğe razı geldi. Juventus galibiyetlerine geri dönmek istiyor. Juventus cephesinde ise Arthur ve Merih Demiral'ın sakatlığı bulunuyor.