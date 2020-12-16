Parma - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Parma - Cagliari maçı hangi kanalda?
16.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:55
16 Aralık'ta oynanacak olan, Parma - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Parma - Cagliari maçı hangi kanalda?
16 Aralık'ta oynanacak olan, Parma - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Parma - Cagliari maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Parma - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Parma ile Cagliari arasındaki İtalya Serie A maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.
Parma-Cagliari Maçı Hangi Gün?
Parma-Cagliari Maçı 16 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Parma-Cagliari Maçı Saat Kaçta?
Parma-Cagliari Maçı 22:45'de başlayacak.
Parma-Cagliari Maçı Nerede Oynanacak?
Parma ile Cagliari arasındaki İtalya Serie AMaçı Ennio Tardini Stadyumu, Parma'da oynanacak.