Parma - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Parma - Cagliari maçı hangi kanalda?
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Parma - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Parma - Cagliari maçı hangi kanalda?

16.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:55
Parma - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Parma - Cagliari maçı hangi kanalda?

16 Aralık'ta oynanacak olan, Parma - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Parma - Cagliari maçı hangi kanalda?

16 Aralık'ta oynanacak olan, Parma - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Parma - Cagliari maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Parma - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Parma ile Cagliari arasındaki İtalya Serie A maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.

Parma-Cagliari Maçı Hangi Gün?

Parma-Cagliari Maçı 16 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Parma-Cagliari Maçı Saat Kaçta?

Parma-Cagliari Maçı 22:45'de başlayacak.

Parma-Cagliari Maçı Nerede Oynanacak?

Parma ile Cagliari arasındaki İtalya Serie AMaçı Ennio Tardini Stadyumu, Parma'da oynanacak.

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