Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "parlamento". Peki, parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu yazılır?
Parlamento kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Parlamento nasıl yazılır? Parlemento mu, parlamento mu mi? TDK'ya göre parlemento kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
PARLAMENTO NASIL YAZILIR? PARLAMENTO MU, PARLEMENTO MU?
Parlemento: Yanlış
Parlamento: Doğru
TDK'YA GÖRE PARLAMENTO NE DEMEK?
parlamento
isim, (parlame'nto, l ince okunur), İtalyanca parlamento
Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler, yasama kurulu, yasama meclisi, yasama organı:
"Parlamento, devlet statüsü ve millî ordu için yeni kanunlar neşretti." - Falih Rıfkı Atay