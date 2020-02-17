: Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?

17.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:50

Parlamento kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Parlamento nasıl yazılır? Parlemento mu, parlamento mu mi? TDK'ya göre parlemento kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

PARLAMENTO NASIL YAZILIR? PARLAMENTO MU, PARLEMENTO MU?

Parlemento: Yanlış

Parlamento: Doğru

TDK'YA GÖRE PARLAMENTO NE DEMEK?

parlamento

isim, (parlame'nto, l ince okunur), İtalyanca parlamento

Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler, yasama kurulu, yasama meclisi, yasama organı:

"Parlamento, devlet statüsü ve millî ordu için yeni kanunlar neşretti." - Falih Rıfkı Atay

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