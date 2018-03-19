Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Askeri Üst Bölgesini Ziyaret Etti

Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil başkanlığındaki heyet Elbeyli ilçesinde askeri üst bölgesini ziyaret etti.

Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil ve beraberindekiler Kilis'te Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara ile esnafları ziyaret ettikten sonra Elbeyli ilçesindeki Şehit Yüzbaşı Alper Kocaman Üst bölgesini ziyaret ederek askeri yetkililer ile görüştü.

Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil'e AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat ile Mustafa Hilmi Dülger eşlik etti. - KİLİS