Parlamenter nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamenter mi parlementer mi?

02.09.2019 08:45

Parlamenter kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız, birçok yerde duyarız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Peki, parlementer nasıl yazılır? Doğru yazılışı hangisi? Parlamenter mi parlementer mi? TDK'ya göre nasıl yazılır?

PARLAMENTER NASIL YAZILIR? PARLEMENTER Mİ PARLAMENTER Mİ?

Bu kelime nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "parlamenter" şeklindedir. TDK, isim olarak "Milletvekili", sıfat olan parlamenter kelimesini "Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili" olarak tanımlıyor.

Parlementer yanlış yazılışı

Parlamenter doğru yazılışı

PARLAMENTER NE DEMEKTİR?

Milletvekili.

Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili.