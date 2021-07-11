Parktaki kavgayı ayırırken başına aldığı satır darbesiyle öldü
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Parktaki kavgayı ayırırken başına aldığı satır darbesiyle öldü

Parktaki kavgayı ayırırken başına aldığı satır darbesiyle öldü
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da parkta koyun otlatan bir grup ile muhtar Adnan Uç arasında kavga çıktı.

ANTALYA'da parkta koyun otlatan bir grup ile muhtar Adnan Uç arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan Eşref Demircan (31), başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti.

Olay, 9 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında Baraj Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Parkta koyun otlatanlardan rahatsız olan mahalleli, muhtar Adnan Uç'a haber verdi. Parka gelen Muhtar Uç, gruptaki 6 kişiden, koyunları başka yerde otlatmalarını istedi. Karşılıklı tartışmanın ardından kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan ve finans işi yaptığı öğrenilen Eşref Demircan, kavgayı ayırmak istedi, gruptaki bir kişinin elindeki tabancayı aldı. Bu arada arkadan yaklaşan bir kişi, Demircan'ın başına satırla vurdu. Kavgayı görüp olay yerine gelen muhtarın kardeşi Ayhan Uç da başından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine gelen polis, tarafları ayırdı. Yaralılar ambulansla hastanelere götürüldü. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eşref Demircan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alınan Demircan'ın cansız bedeni, Burdur'un Çavdır ilçesinde toprağa verildi. Kavgaya karışan ve cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Mertcan D. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Parktaki kavgayı ayırırken başına aldığı satır darbesiyle öldü
Parktaki kavgayı ayırırken başına aldığı satır darbesiyle öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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