Parkta oynama hayali kuran Ali'ye sürpriz yaptılar

ORDU'da kanser tedavisi gören Ali İhsan Yücesoy'un (5) hastalığı nedeniyle parka gidemeyince ailesi evde kaydırak ve salıncaktan oluşan mini park kurdu. Sokaktaki parkı balonlarla süsleyen ailenin komşuları küçük çocuğu parka davet ederek sürpriz yaptı. Kısa süreliğine parka giden salıncakta sallanan, kaydırakta kayan Ali İhsan, büyük mutluluk yaşadı.

Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde yaşayan Aykut ve Havva çiftinin iki oğlundan biri olan Ali İhsan Yücesoy'a yaklaşık 3 yıl önce kanser teşhisi konuldu. Bu süre tedavisi süren Ali İhsan'ın ailesi, İstanbul'daki bir hastanede yapılacak tedavi ve ameliyat için gerekli 150 bin liranın toplanabilmesi için Ordu Valiliğine başvurdu. Valilikten gerekli izinleri alan Yücesoy ailesi, hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor. Ailesi hastalığı nedeniyle parka gidemeyen çocukları için eve salıncak ve kaydıraktan oluşan mini park kurdu. Sağlığına kavuşarak parkta oynama hayali kuran küçük çocuğa, ailenin komşuları sürpriz yaptı. Tayfur Gürsoy Parkı'nı balonlarla süsleyen komşuları küçük çocuğu parka davet etti. Kısa süreliğine parka giden Ali İhsan, salıncakta sallandı, kaydıraktan kaydı, büyük mutluluk yaşadı.

Parkta etkinlik düzenleyen Şura Akbulut, "Ali'nin en büyük hayali parkta oynamaktı. Bu dileğini gerçekleştirmek için bir araya geldik. 'Herkes balonunu alsın parka gelsin' etkinliği düzenledik. Ali'nin umudu olmak istiyoruz, herkesin de umut olmasını istiyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz" diye konuştu.

Parkta oyunlar oynayan Ali, "Bana sürpriz yapıldığı için sevindim. Buraya geldiğimde balonla oynamak istedim. Parkta oymayı çok özledim. Bundan sonra da arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.



Kaynak: DHA

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