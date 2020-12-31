Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada
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Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada

31.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:06

Karabük'te bir genç kız, başka bir kızı tekme tokat dövdü. Genç kızın yerlerde sürüklenme anları bir vatandaş tarafından anbean kaydedilirken, çevresindeki kızların olayı gülerek izlemesi 'pes' dedirtti.

Korkunç olay, Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. isimli genç kız, parka getirdiği S.D. isimli genç kızı saçlarından sürükleyip tekme tokat dakikalarca dövdü. O anlar parktan geçmekte olan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

GÜLMELERİ 'PES' DEDİRTTİ

İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde S.A.'nın şiddet uyguladığı sırada bir kızın ayırmaya çalıştığı görülürken diğerlerinin gülmesi pes dedirtti.

MAHALLEDE TERÖR ESTİRİYORLARMIŞ

S.A. isimli kızın daha öncede mahallede terör estirdiği, dayak yiyen kızların korktukları için şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

Haber Yorumları (5)
WAIF: ÇOK HIRCIN O DAYAK ATAN KEŞKE BENIM ELIMDE OLSA BEN BLILIYORUM NASIL USLANDIRILIR KEDİ GİBİ OLUR ;)
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ASPARAGAS: Öpüşme, alkol, sigara sahnelerine sansür getiren RTÜK, lütfen her bölümde 100 insanın öldürüldüğü dizileri yayınlamaya devam et ve gençlik hayatın vurarak kırarak yaşanabileceğine inansın.
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TEOMAN: Erkekler hep darp eden gösterildi. . Her olayda televizyonlarda saatlerce gösterildi. . Kadın dernekleri neden susuyor. Şiddetin erkeği kadını olmaz. .
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