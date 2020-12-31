Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada
Karabük'te bir genç kız, başka bir kızı tekme tokat dövdü. Genç kızın yerlerde sürüklenme anları bir vatandaş tarafından anbean kaydedilirken, çevresindeki kızların olayı gülerek izlemesi 'pes' dedirtti.
Korkunç olay, Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. isimli genç kız, parka getirdiği S.D. isimli genç kızı saçlarından sürükleyip tekme tokat dakikalarca dövdü. O anlar parktan geçmekte olan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.
GÜLMELERİ 'PES' DEDİRTTİ
İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde S.A.'nın şiddet uyguladığı sırada bir kızın ayırmaya çalıştığı görülürken diğerlerinin gülmesi pes dedirtti.
MAHALLEDE TERÖR ESTİRİYORLARMIŞ
S.A. isimli kızın daha öncede mahallede terör estirdiği, dayak yiyen kızların korktukları için şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI