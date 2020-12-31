Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada

Karabük'te bir genç kız, başka bir kızı tekme tokat dövdü. Genç kızın yerlerde sürüklenme anları bir vatandaş tarafından anbean kaydedilirken, çevresindeki kızların olayı gülerek izlemesi 'pes' dedirtti.