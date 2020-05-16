Parklarda çim biçme çalışması
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Parklarda çim biçme çalışması

Tepebaşı Belediyesi ilçedeki parkların bakım çalışmaları ile birlikte çim biçme işlerini sürdürüyor.

Parklarda çim biçme çalışması
16.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:40

Tepebaşı Belediyesi ilçedeki parkların bakım çalışmaları ile birlikte çim biçme işlerini sürdürüyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Ertuğrulgazi, Kuyubaşı, Batıkent, Uluönder, Çukurhisar ve Fevzi Çakmak mahallelerinde yer alan parklarda çim biçme çalışması gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri, ilçe genelindeki parklarda sürdürülen çim biçme faaliyetlerinin aralıksız biçimde devam edeceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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