Parker filmi konusu nedir? Parker filmi oyuncuları kimler? Parker filmine zaman çekildi?
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Parker filmi konusu nedir? Parker filmi oyuncuları kimler? Parker filmine zaman çekildi?

Yönetmenliğini Taylor Hackford, senartistliğini John J. McLaughlin yaptığı aksiyon filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Parker filmi konusu nedir?

Parker filmi konusu nedir? Parker filmi oyuncuları kimler? Parker filmine zaman çekildi?
30.08.2020 19:52 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:55

PARKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Parker (Jason Statham) kişisel ahlak kuralları olan profesyonel bir hırsızdır. Bu kurallardan bazıları şunlardır: Hırsızlığın altından kalkamayacak insanlardan hiçbir şey çalma, hak etmeyen insanlara acı çektirme. Ancak son soygununda, ekibi onu aldatır ve parasını çalarak onu ölüme terk eder. Eski çalışma arkadaşlarının böyle bir şey yaptıklarına pişman olmasını sağlamak isteyen Parker onları zengin ve ünlülerin oyun alanı olan ve ekiptekilerin en büyük soygunu yapmayı planladıkları Palm Beach'e kadar takip eder. Zengin bir Teksaslı kılığına giren Parker yanına bilgili birini alır: Leslie (Jennifer Lopez). Leslie maddi sıkıntı yaşayan ama güzel, akıllı ve hırslı bir kadındır.

Parker filmi konusu nedir? Parker filmi oyuncuları kimler? Parker filmine zaman çekildi?

PARKER FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

ason Statham – Parker

Jennifer Lopez – Leslie Rodgers

Michael Chiklis – Melander

Wendell Pierce – Carlson

Clifton Collins Jr. – Ross

Bobby Cannavale – Jake Fernandez

Patti LuPone – Ascension

Carlos Carrasco – Norte

Micah Hauptman – August Hardwicke

Emma Booth – Claire

Nick Nolte – Hurley

Daniel Bernhardt – Kroll

Dax Riggs – Kendisi

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