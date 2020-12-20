Park yüzünden tartışan baba, silahlı saldırgan tarafından kızının gözü önünde vuruldu
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Park yüzünden tartışan baba, silahlı saldırgan tarafından kızının gözü önünde vuruldu

20.12.2020 22:20 | Son Güncelleme: 20.12.2020 22:50

Gaziantep'te, bir kişi, hastalanan kızını doktora götürmek için oturduğu sitenin önünde park nedeniyle tartıştı. İkili arasında tartışma çıkınca silahına sarılan zanlı çocuğun yanında babasını kasığından vurdu. Yaralı babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep'in Yeditepe Mahallesi 85282 nolu sokakta Ömer Faruk Özçetin, hastalanan kızını doktora götürmek için oturduğu sitenin otoparkında park halinde olan aracına hareket etti. İddiaya göre, bu sırada bir başka otomobilin otoparkın önüne park ettiğini görünce araç sahibini uyardı. İkili arasında tartışma çıkınca ismi öğrenilemeyen diğer sürücü Özçetin'i kızının gözü önünde silahla kasığından vurdu. Olayın ardından şüpheli aracıyla kaçarken çevredekilerin ilk müdahalesini yaptığı Özçetin, 112 ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Özçetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Park yüzünden tartışan baba, silahlı saldırgan tarafından kızının gözü önünde vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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