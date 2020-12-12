Park yeri kavgasında küfürler, yumruklar havada uçuştu...O anlar kamerada
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Park yeri kavgasında küfürler, yumruklar havada uçuştu...O anlar kamerada

12.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:49

Park yeri kavgasında küfürler, yumruklar havada uçuştu.

Park yeri kavgasında küfürler, yumruklar havada uçuştu...O anlar kamerada

Sakarya'da yumruklu ve küfürlü 'park yeri' kavgası

Kavga anını kayda alan vatandaş: "Bıktım bunlardan, iki günde bir kavga"

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir kargo firmasının çalışanları ile vatandaşlar arasında park meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga anını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan vatandaş ise 'İki günde bir kavga, bıktım bunlardan' diyerek sitem etti.

Olay, Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan bir kargo firmasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü aracını kargo firmasının yakınına park etmek istedi. Kargo çalışanları ise kendi araçlarının gelip gittiğini belirterek sürücüye engel olmaya çalıştı. Sürücü ise yolun onlara ait olmadığını belirtmesi üzerine iki taraf arasında tartışma başladı. Sürücüye diğer vatandaşlarında destek olmasıyla tartışma yerini kavgaya bıraktı. Yumruk ve küfürlerin adeta havada uçuştuğu kavgada kargo firmasının olduğu binada oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Kavga, araya girenler tarafından engellenirken cep telefonuyla kayda alan vatandaş ise, "Ben bunları attıracağım buradan, bıktım. Ben şimdi polisi de arayacağım. İki günde bir kavga, bıktım bunlardan, bunların hepsi böyle" diyerek sitem etti.

Park yeri kavgasında küfürler, yumruklar havada uçuştu...O anlar kamerada
Park yeri kavgasında küfürler, yumruklar havada uçuştu...O anlar kamerada
Park yeri kavgasında küfürler, yumruklar havada uçuştu...O anlar kamerada
Park yeri kavgasında küfürler, yumruklar havada uçuştu...O anlar kamerada
Park yeri kavgasında küfürler, yumruklar havada uçuştu...O anlar kamerada
Park yeri kavgasında küfürler, yumruklar havada uçuştu...O anlar kamerada
Park yeri kavgasında küfürler, yumruklar havada uçuştu...O anlar kamerada
Park yeri kavgasında küfürler, yumruklar havada uçuştu...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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