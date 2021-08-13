PARK VE YEŞİL ALANLARDAKİ AĞAÇLAR HASTALIĞA KARŞI İLAÇLANIYOR
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PARK VE YEŞİL ALANLARDAKİ AĞAÇLAR HASTALIĞA KARŞI İLAÇLANIYOR

PARK VE YEŞİL ALANLARDAKİ AĞAÇLAR HASTALIĞA KARŞI İLAÇLANIYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Siverek Belediyesi kent genelindeki park ve yeşil alanlarda bulunan ağaçları mantar hastalığına karşı ilaçlıyor.

Siverek Belediyesi kent genelindeki park ve yeşil alanlarda bulunan ağaçları mantar hastalığına karşı ilaçlıyor.

Kent genelinde çalışma yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevsimsel koşullara bağlı olarak çıkan hastalıklarla mücadele ediyor.

Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, park ve yeşil alanlarda bulunan ağaç ve fidanları mantar hastalığına karşı ilaçlamaya başladı.

Çalışmaların tüm park ve yeşil alanlarda sürdürüleceğini belirten Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak şunları kaydetti. "Yaşanan iklim değişikliğinden dolayı ağaç ve yeşil alanlarda görülen Mantar hastalığına karşı ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz, kurulan 2 ekiple her gün düzenli olarak ilaçlama çalışması devam ediyor, tüm park ve yeşil alanların tamamında ekipler çalışmalarını yürütecektir" dedi.

Kaynak: Habermetre

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