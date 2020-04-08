Park halindeki tırın aküsünü çaldılar Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın aküsü yerinden sökülerek çalındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın aküsü yerinden sökülerek çalındı.

Olay, Yeni Mahallesi 4028. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 80 GP 692 plakalı tırını park eden Hüseyin Güngör, sabah kalktığında aracının çalışmadığını gördü. Tırın motor kaputunu açan Güngör, akünün yerinden söküldüğünü görünce durumu emniyete bildirdi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA