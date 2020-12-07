Park halindeki tıra çarptı, kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı
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Park halindeki tıra çarptı, kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı

07.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:38

Park halindeki tıra çarptı, kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kamyonet park halindeki tırın dorsesine çarptı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyonet emniyet şeridinde park halinde olan tırın dorsesine çarptı.

Park halindeki tıra çarptı, kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kamyonet park halindeki tırın dorsesine çarptı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyonet emniyet şeridinde park halinde olan tırın dorsesine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken tır sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tır ile kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. E-96 Karayolu Derbent Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Mustafa B. yönetimindeki 26 E 5036 plakalı kamyonet, yolun kenarında park halinde bulunan 42 DG 041 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı sürücü Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken polis, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Park halindeki tıra çarptı, kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı
Park halindeki tıra çarptı, kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı
Park halindeki tıra çarptı, kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı
Park halindeki tıra çarptı, kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı
Park halindeki tıra çarptı, kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı
Park halindeki tıra çarptı, kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı
Park halindeki tıra çarptı, kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı
Park halindeki tıra çarptı, kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı
Park halindeki tıra çarptı, kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER UYAR

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