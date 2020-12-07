Park halindeki tıra çarptı, kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı

Park halindeki tıra çarptı, kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kamyonet park halindeki tırın dorsesine çarptı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyonet emniyet şeridinde park halinde olan tırın dorsesine çarptı.