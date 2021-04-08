Park halindeki otomobile yorgun mermi düştü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde park halindeki bir otomobilin camına yorgun mermi isabet etti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde park halindeki bir otomobilin camına yorgun mermi isabet etti.
Alınan bilgiye göre, Altınçağ Mahallesinde oturan Hasan Küpeli'ye ait park halindeki otomobilin ön camına, yorgun mermi isabet etti.
Küpeli'nin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Merminin yakınlarda havaya ateş açılması sonucu otomobile isabet ettiği belirlendi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı