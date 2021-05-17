Park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Süleyman ÖZAYDIN - Haberler | Güncel

BALIKESİR'de, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin Acar (61), ağır yaralandı.

BALIKESİR'de, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin Acar (61), ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Manyas-Gönen yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Manyas'tan Gönen'e giden Kadir Kuşçu (56), telefon görüşmesi yapmak için 10 TP 755 plakalı otomobilini yolun sağına çekti. Dörtlü ışıklarını yakan Kuşçu telefon görüşmesi yapmaya başladı. Bu sırada aynı yöne giden Hüseyin Acar yönetimindeki 10 K 4178 plakalı motosiklet, Kuşçu'nun otomobiline çarptı. Kazada, Acar ağır yaralandı.Hüseyin Acar, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman ÖZAYDIN

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