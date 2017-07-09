Park Halindeki Otomobilde Patlama

Elazığ'da park halindeki LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi Tavus (42), Cahit Dolukay Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan 23 AZ 025 plakalı otomobiline yakıt aldı.



Yıkattığı sırada otomobilde meydana gelen patlamada Tavus yaralandı.



Tavus, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hasar gören otomobilde ikinci bir patlama riskine karşı Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.



Patlamanın LPG tankından sızan gazın alev alması sonucu meydana geldiği öğrenildi.