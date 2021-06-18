Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
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Park halindeki otomobilde cesedi bulundu

Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ANKARA'da kırsal alanda park halindeki otomobilde bir kişinin cesedi bulundu.

ANKARA'da kırsal alanda park halindeki otomobilde bir kişinin cesedi bulundu.

Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi 572'nci Sokakta, park halindeki 40 AAR 371 plakalı otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kırsal alanda yol kenarında bulunan otomobil içinde inceleme yaptı. Ekipler, yaptığı ilk incelemede otomobilin ön yolcu koltuğunda hareketsiz yatan Cengiz Yürekli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP KRİZİ İHTİMALİ

Olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Cengiz Yürekli'nin kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durdu. Yürekli'nin cenazesi, detaylı ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Emniyet ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
Park halindeki otomobilde cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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