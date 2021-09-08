Park halindeki otomobil yandı
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Park halindeki otomobil yandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki otomobil çıkan yangında hasar gördü.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki otomobil çıkan yangında hasar gördü.

Saat 00.30 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan Yeşil Camii önünde park halinde bulunan Özgür Aktan'a ait 10 D 3839 plakalı otomobil henüz belirlenmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri görenler, itfaiye ve polise durumu bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahale ederek yangını söndürse de araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Park halindeki otomobil yandı
Park halindeki otomobil yandı
Park halindeki otomobil yandı
Park halindeki otomobil yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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