Park halindeki motosiklet çalındı
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Park halindeki motosiklet çalındı

Park halindeki motosiklet çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık mahallesinde Mustafa Mikail Yılmaz'a, ait 02 AAF 290 plakalı motosiklet park halinde olduğu esnada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletini olay yerinde bulamayan motosiklet sahibi Yılmaz durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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